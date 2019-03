United búið að framlengja samningin við óvæntu hetjuna í París

Manchester United hefur nýtt sér ákvæði í samningi við Andrea Pereira miðjumann félagsins. Samningur hans gildir nú til ársins 2020.

Samningur Pereira var að renna út í sumar og hefði getað farið frítt en United ákvað að framlengja við hann.

Félagið þarf svo að taka ákvörðun um hvort miðjumaðurinn verði seldur eða að hann fái nýjan betri samning.

Pereira er fæddur árið 1996 en hann hefur verið lánaður til Granada og Valencia á Spáni.

Hann hafði verið í litlu hlutverki hjá United en meiðsl hafa opnað dyrnar fyrir hann og var Pereira frábær í ótrúlegum sigri gegn PSG í síðustu viku.

Andreas Pereira option was triggered a few weeks ago by @ManUtd. Don't think they envisaged he would start in such a memorable win in Paris. Big decision to be made in summer – better contract or cash in.

— Simon Stone (@sistoney67) March 12, 2019