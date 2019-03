Þessi leikmaður er kominn með ógeð af Ronaldo – Gerist á hverju ári

Koke, leikmaður Atletico Madrid, er örugglega kominn með ógeð af því að spila við Cristiano Ronaldo.

Koke þekkir það vel að spila við Ronaldo en þeir mættust oft er Atletico og Real Madrid áttust við á Spáni.

Ronaldo elskar stóra sviðið og stendur sig oftar en ekki mjög vel þegar hans lið þarf á því að halda.

Koke hefur þurft að horfa á Ronaldo skora þrjár þrennur á þremur árum er þeir eru saman á vellinum.

Ronaldo gerði þrennu fyrir Real í leik gegn Atletico árið 2017 og svo í leik með Portúgal gegn Spáni ári seinna.

Ronaldo spilar í dag með Juventus og skoraði þrennu í kvöld er liðið sló Atletico úr keppni í Meistaradeildinni með 3-0 sigri.

