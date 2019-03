Sjáðu þegar snjórinn kom í veg fyrir mark í þýsku úrvalsdeildinni

Genki Haraguchi leikmaður Hannover getur leyft sér að kenna snjónum um að hann hafi ekki skorað gegn Bayer Leverkusen í gær.

Leikur liðanna fór fram í mikilli snjókomu í Þýskalandi sem hafði áhrif á leikinn.

Haraguchi sem er frá Japan hélt að hann hefði skorað þegar hann setti boltann fast í autt markið. Snjórinn stoppaði hins vegar knöttinn.

Ótrúlegt atvik en Leverkusen vann 3-2 sigur í snjónum. Markið sem aldrei varð má sjá hér að neðan.

Snow goal! Haraguchi denied by wintry conditions as Hannover fall to defeat against Leverkusen https://t.co/j3P6MeuJAX pic.twitter.com/FEe8mmpmHp

— MailOnline Sport (@MailSport) March 11, 2019