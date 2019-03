Arsenal selur leikmann í MLS deildina

Arsenal hefur losað sig við Gedion Zelalem en hann hefur samið við Kansas City í MLS deildinni.

Zelalem er fæddur árið 1997 en hann hefur spilað fyrir yngri landslið Þýskalands og Bandaríkjanna.

Hann hefur verið lánaður til Rangers og VVV Venlo en hefur ekki fengið mörg tækifæri í aðalliði Arsenal.

Zelalem er 22 ára gamall miðjumaður en talið er að Arsenal hafi leyft honum að fara frítt en fá hluta af kaupverði hans verði hann seldur.

MLS deildin er farin af stað en Zelalem getur hafið leik með félaginu um leið og hann fær atvinnuleyfi.

DONE DEAL: Gedion Zelalem has joined @SportingKC from Arsenal on a reported free transfer, signing a one-year deal with club options for a further two years. pic.twitter.com/zQ94LB1ycx

— Squawka News (@SquawkaNews) March 11, 2019