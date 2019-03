Chamberlain spilar sinn fyrsta leik í 318 daga

Alex Oxlade-Chamberlain miðjumaður Liverpool er búinn að eiga erfða 11 mánuði sem nú taka enda.

Chamberlain meiddist illa á hné á síðustu leiktíð og hefur verið í endurhæfingu síðan.

Chamberlain spilar sinn fyrsta leik í dag með varaliði Liverpool, þetta er fyrsti leikur Chamberlain í 318 daga.

Chamberlain kom til Liverpool sumarið 2017 og var að komast á flug hjá nýju félagi þegar meiðlsin komu upp.

Ljóst er að það gæti tekið Chamberlain tíma að komast á flug á nýjan leik en hann gæti hjálpað Liverpool að berjast um sigur í deildinni á lokasprettinum.

OFFICIAL: Alex Oxlade-Chamberlain has been named in the starting XI for Liverpool’s U23 side vs. Derby.

318 days since his last appearance for the club against Roma in the Champions League semi-final. 💪 pic.twitter.com/j5CY4UyQQo

— Squawka News (@SquawkaNews) March 8, 2019