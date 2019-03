Manchester United skráði sig í sögubækurnar

Manchester United tryggði sér farseðilinn í 8-liða úrslit Meistaradeildarinnar í kvöld.

Það var VAR sem spilaði stórt hlutverk í kvöld en United fékk dæmda vítaspyrnu á 90. mínútu leiksins.

Marcus Rashford skoraði úr henni og tryggði gestunum 3-1 sigur. Það dugir til að koma liðinu í næstu umferð á mörkum skoruðum á útivelli.

Útlitið var ekki gott fyrir leik kvöldsins en United tapaði fyrri leiknum sannfærandi 2-0 á Old Trafford.

Þetta er í fyrsta sinn sem lið nær að snúa svo slæmri stöðu sér í vil og komst United þar með í sögubækurnar.

Ekkert lið hefur áður tapað fyrri leik í útsláttarkeppninni 2-0 og náð að koma til baka.

RECORD: For the first time in the history a team has reversed in Champions League a 0-2 home defeat

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 March 2019