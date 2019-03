Sjáðu stórbrotið mark leikmanns Derby í kvöld

Derby vann góðan sigur á Wigan í kvöld en liðin áttust við í ensku Championship-deildinni.

Derby hefur verið í basli undanfarið en vann mikilvægan 2-1 heimasigur í kvöld.

Mason Bennett skoraði fyrra mark Derby en liðið hafði lent 1-0 undir í fyrri hálfleik.

Mark Bennett var stórkostlegt en hann bauð upp á bakfallspyrnu innan teig sem hafnaði í netinu.

Sjón er sögu ríkari eins og oft áður.

Heck of a goal from Derby County’s Mason Bennett just now pic.twitter.com/hUQUyWsxef

— Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) 5 March 2019