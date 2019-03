Skilur ekki af hverju þessi byrjar hjá Arsenal – Gerir endalaust af mistökum

Emmanuel Petit, fyrrum leikmaður Arsenal, er alls enginn aðdáandi varnarmannsins Shkodran Mustafi.

Mustafi hefur ekki þótt standa undir væntingum í London síðan hann kom til Arsenal frá Valencia.

Þjóðverjinn hefur gert ófá mistök síðan hann kom til félagsins og þykir alls ekki vera traustvekjandi.

Mustafi gerði enn ein mistökin um helgina er Arsenal gerði 1-1 jafntefli við Tottenham.

,,Það kom mér á óvart að hann hafi byrjað. Hann er konungur mistaka,“ sagði Petit um Mustafi.

Mustafi braut af sér í leiknum og gaf Tottenham vítaspyrnu sem Harry Kane skoraði úr og jafnaði metin fyrir heimamenn.

Eins og sjá má er einnig gert grín að varnarvinnu Mustafi á samskiptamiðlum.

How often has Mustafi’s defending cost Arsenal points pic.twitter.com/3yWev8n6HJ

Mustafi whenever there’s a sense of danger in our penalty area pic.twitter.com/XgoZpq9zOE

— Simpsons Arsenal (@SimpsonsArsenal) 3 March 2019