Kepa svaraði frábærlega fyrir sig í dag

Kepa Arrizabalaga, markvörður Chelsea, átti mjög góðan leik í dag er liðið mætti Fulham.

Kepa komst í fréttirnar í síðasta mánuði eftir leik gegn Manchester City í deildarbikarnum.

Hann neitaði þá að fara af velli í framlengingunni og var refsað í næsta leik gegn Tottenham.

Maurizio Sarri, stjóri Chelsea, ákvað þá að bekkja Kepa og byrjaði Willy Caballero inná.

Kepa fékk svo tækifæri í dag í 2-1 sigri á Fulham og svaraði heldur betur fyrir sig í marki gestanna.

Spánverjinn fær frábæra einkunn fyrir sína frammistöðu í dag og bjargaði Chelsea nokkrum sinnum.

Það var mikilvægt fyrir Kepa að sanna sig knattspyrnuheiminum í leik dagsins og tókst það heldur betur.

Don’t want to jinx it but Kepa has absolutely deserved his recall to the starting 11 with his performance today. #CFC pic.twitter.com/PY7ZgHsIce — Oddschanger (@Oddschanger) 3 March 2019

Unbelievable save from Kepa

What a stop pic.twitter.com/AnQfMAzu1l — 🇸urafel🇪🇹 (@Sarriballfc) 3 March 2019

KEPA! In the headlines for the RIGHT reasons. — Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) 3 March 2019

Kepa owed his manager a performance today and he gave him one 👐#FULCHE pic.twitter.com/hFTkjiqndX — Goal (@goal) 3 March 2019

Chelsea fans chanting for Kepa: „It’s Kepa, you know, better than Thibaut.“ I think they are over his act of defiance after that save. #CFC #FULCHE — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 3 March 2019