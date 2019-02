Sjáðu ótrúlegan mun á United undir Solskjær – Miklu betri árangur

Ole Gunnar Solskjær hefur náð frábærum árangri með Manchester United síðan hann tók við liðinu.

United hefur aðeins tapað einum leik undir stjórn Solskjær en það var í Meistaradeildinni gegn Paris Saint-Germain.

United er þó taplaust í deildinni undir Solskjær sem hefur nælt í 29 stig úr aðeins 11 leikjum.

Það er mun betri árangur en Jose Mourinho náði með félagið í fyrstu 17 umferðunum.

Í 17 leikjum náði United í aðeins 26 stig úr 17 leikjum sem þykir ekki vera góður árangur.

Það er allt annað að sjá United í dag en liðið vann Crystal Palace í kvöld, 3-1 á Selhurst Park.

