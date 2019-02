Sjáðu fáránlegt sjálfsmark Trippier – Gaf á engan

Kieran Trippier, leikmaður Tottenham, mun vilja gleyma leik kvöldsins á Stamford Bridge.

Tottenham heimsótti þá Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en leiknum lauk með 2-0 sigri heimamanna.

Pedro kom Chelsea yfir á 57. mínútu leiksins en annað markið kom er sex mínútur voru eftir.

Þar var Trippier sem skoraði það mark en hann setti boltann þá í eigið net á ansi klaufalegan hátt.

Trippier ætlaði að gefa boltann á markvörðinn Hugo Lloris en missti einbeitinguna um stund og gaf boltann í eigið net.

Sjón er sögu ríkari.

KERIAN TRIPPIER JUST SCORED THIS OWN GOAL AGAINST CHELSEA OMG IM HOWLINNNNN 😂😂😂#CHETOT pic.twitter.com/EgE4hq7xAi

— 🤓 (@KIoppesque) 27 February 2019