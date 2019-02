Hvað gerir Solskjær – Líklegt að tíu leikmenn verði fjarverandi

Það verður hausverkur fyrir Ole Gunnar Solskjær, stjóra Manchester United að stilla upp liði sínu gegn Crystal Palace á morgun.

Leikmenn United eru að hrynja í meiðsli þessa dagana og meiddust fjórir gegn Liverpool í fyrradag.

Ander Herrera, Jesse Lingard og Juan Mata fóru allir meiddir af velli og geta líklega ekki spilað á miðvikudag.

Marcus Rashford meiddist einnig í leiknum en kláraði leikinn, líklegt er að hann þurfi hvíldina á morgun.

Þá voru Nemanja Matic og Anthony Martial ekki með vegna meiðsla í gær, Matic verður áfram frá en Martial á veika von.

Fyrir eru Phil Jones, Mateo Darmian, Antonio Valencia og Mason Greenwood frá. Tíu leikmenn sem gætu misst af leiknum á morgun.

