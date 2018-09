PSG skoraði á Anfield – Átti markið að standa?

Það var boðið upp á fjörugan fyrri hálfleik í Meistaradeildinni í kvöld er Liverpool og Paris Saint-Germain mættust.

Nú er búið að flauta fyrri hálfleikinn af en heimamenn í Liverpool eru með 2-1 forystu.

Daniel Sturridge kom Liverpool yfir með skalla áður en James Milner skoraði annað mark liðsins úr vítaspyrnu.

PSG náði þó að skora afar mikilvægt mark fyrir lok fyrri hálfleiks er Thomas Meunier kom boltanum í netið.

Margir ræða nú hvort markið hafi átt að standa en Edinson Cavani var rangstæður er fyrirgjöf kom inn í vítateig heimamanna.

Cavani snerti þó ekki boltann en hafði einhver áhrif á leikinn. Dæmi nú hver fyrir sig.

What a goal by Meunier, PSG back in the game 👍 #LIVPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/8jtNoH6E8H

— Sport News (@FIFAWCGoals) 18 September 2018