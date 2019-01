Jakkaföt Tony Adams heitasta umræðuefnið – Sjáðu hvernig hann mætti til leiks

Tony Adams, fyrrum leikmaður Arsenal, var sérstakur gestur í setti BT Sport í kvöld.

Nú er í gangi leikur Arsenal og Blackpool í enska bikarnum en Arsenal er yfir 2-0 þessa stundina.

Adams var frábær leikmaður á sínum tíma og lék yfir 500 deildarleiki fyrir Arsenal á 19 ára ferli.

Það var þó ekki helsta umræðuefni kvöldsins heldur jakkafötin sem Adams ákvað að nota í sjónvarpinu.

Adams mætti í ljósbláum jakkafötum og var Twitter ekki lengi að finna svipaðar myndir.

Einnig er búið að stofna Twitter-aðgang tileinkaða jakkafötum Adams!

Gaman að þessu en grínið má sjá hér fyrir neðan.

How does everyone like the suit? How many of you would you wear it?

— Tony Adams Suit (@tonyadamssuit1) 5 January 2019