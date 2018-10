Þyrla eiganda Leicester hrapaði fyrir utan völlinn – Sjáðu ástandið hjá King Power

Eigandi Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, er vanur að mæta á þyrlu á leiki liðsins í ensku úrvalsdeildinni.

Srivaddhanaprabha er litríkur karakter en þyrla hans lendir oft á miðjum King Power vellinum er hann mætir á svæðið.

Nú rétt í þessu var greint frá því að þyrla eigandans hafi hrapað við bílastæði vallarins strax eftir leik liðsins í dag.

Sjúkrabílar og öryggisverðir hafa gert sér leið á svæðið en óvíst er hvort einhver farþegi sé alvarlega slasaður.

Leicester spilaði við West Ham United í deildinni í dag en leiknum lauk með 1-1 jafntefli.

Það er mikill eldur og reykur við völlinn þessa stundina en myndband var birt á netið eftir slysið.

Hér má sjá hvernig staðan er á King Power þessa stundina.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 October 2018