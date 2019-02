Þetta sagði Klopp við Solskjær eftir leik: Ekki sáttur

Það fór fram stórleikur á Englandi í gær er lið Manchester United tók á móti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Fyrri hálfleikurinn í gær var ansi undarlegur en United þurfti að skipta þremur leikmönnum af velli vegna meiðsla. Liðinu tókst þó að enda leikinn með 11 menn á vellinum en Marcus Rashford var tæpur og var í erfiðleikum.

Því miður fyrir áhorfendur var ekki boðið upp á nein mörk í leik gærdagsins en færin voru af skornum skammti. Markalaust jafntefli því niðurstaðan í Manchester sem eru ekki frábær úrslit fyrir þessi lið.

Leikur liðanna var ekki mikil skemmtun og Jurgen Klopp stjóri Liverpool lét Ole Gunnar Solskjær vita af því.

Þegar þeir féllust í faðma að leik loknum þá hvíslaði Klopp að honum. ,,Andskotans helvíti, þvílík hörmung þessi leikur,“ sagði Klopp við Ole Gunnar.

Ummæli hans má sjá hér að neðan.

Jurgen Klopp to Ole Gunnar Solskjaer at full-time: “F****** hell, what a s*** game” 🤣#MUFC #LFC #MUNLIV pic.twitter.com/E2kS1ILuQ2

