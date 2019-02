Sjáðu reiðan Pochettino: Lét umdeildan dómara heyra það í leikslok

Mauricio Pochettino, stjóri Tottenham, var bálreiður í dag eftir leik sinna manna gegn Burnley.

Pochettino og félagar þurftu á þremur stigum að halda í dag er liðið heimsótti Burnley á Turf Moor.

Liðið gat komist nær toppliðum Manchester City og Liverpool sem voru með fimm stiga forskot fyrir leikinn.

Burnley vann þó óvæntan 2-1 heimasigur og lyfti sér upp í 13. sæti deildarinnar.

Pochettino var alls ekki ánægður með dómarann umdeilda Mike Dean í leikslok og lét hann heyra það.

Eins og má sjá í meðfylgjandi myndbandi þá var Pochettino ekki sáttur með ákvarðanir Dean í leiknum.

😡 Wow! 😡

Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor! 😱

Reaction in our live blog: https://t.co/8ntnbWB8dh pic.twitter.com/boXTN2od8f

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 23 February 2019