Utandeildarfélag býður Chelsea velkomið í klúbbinn

Lið Chelsea hefur verið dæmt í félagaskiptabann af FIFA en bannið gildir í næstu tveimur félagaskiptagluggum.

Þetta eru risastórar fréttir fyrir Chelsea en liðið hefur einnig verið sektað um 400 þúsund pund.

Chelsea er dæmt í bann fyrir að brjóta reglur þegar kemur að því að lokka unga leikmenn til félagsins.

Félagið gæti þó enn áfrýjað banninu og er möguleiki á að félagið geti keypt leikmenn næsta sumar.

Enska utandeildarfélagið Gateshead þekkir það að fá svona bann en félagið lenti í eins veseni í fyrra.

Gateshead eyddi mun meiri upphæð en var til hjá félaginu og eru fjárhagsvandræðin til staðar.

Gateshead sendi Chelsea skilaboð á Twitter í dag þar sem stórliðið er boðið velkomið í klúbbinn.

Welcome to the club 👍 https://t.co/ovBJtbNt01

— Gateshead FC (@GatesheadFC) 22 February 2019