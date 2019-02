Jóhann Berg klár í slaginn gegn Tottenham

Jóhann Berg Guðmundsson er að ná heilsu eftir smávægileg meiðsl í kálfa, kappinn er byrjaður að æfa aftur.

Jóhann Berg hefur misst af stórum hluta ársins vegna meiðsla sem hafa verið að hrjá hann.

Sean Dyche, stjóri Burnley sagði á fréttamannafundi í dag að Jóhann og Robbie Brady væru leikfærir.

Kantmaðurinn byrjaði tímabilið vel en meiðsli hafa sett strik í reikning hans.

Burnley hefur verið að spila vel undanfarið og ná að ýta sér örlítið frá fallsætunum.

SD confirms that wide men Robbie Brady and Johann Berg Gudmundsson are both fit and available to face @SpursOfficial.

Steven Defour again misses out.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 21, 2019