Baulað á leikmann Chelsea er hann kom inná – Sjáðu viðbrögð hans

Stuðningsmenn Chelsea eru ekki miklir aðdáendur miðjumannsins Jorginho sem gekk í raðir félagsins í sumar.

Jorginho var fenginn til Chelsea af Maurizio Sarri en þeir unnu áður saman hjá ítalska félaginu Napoli.

Það er oft sett spurningamerki við Jorginho sem skorar ekki mörk og er lítið í því að leggja upp fyrir samherja.

Hann kom inná sem varamaður í 3-0 sigri á Malmö í kvöld og mátti heyra mikið baul úr stúkunni.

Stuðningsmenn eru komnir með nóg af hvernig Sarri vill alltaf nota Jorginho, sama þó frammistaðan sé slök.

Hann kom inná fyrir Ross Barkley í sigri kvöldsins og fékk ansi slæmar móttökur. Miðjumaðurinn heyrði móttökurnar og gat ekki annað gert en að brosa.

Oh wow Jorginho comes on and gets boo’d. That devil smile 😂 #CFC #CheMal pic.twitter.com/EaGrxqM4vJ

— Omid (@OL_Vision) 21 February 2019