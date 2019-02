Útileikir í Meistaradeildinni og Suarez eiga enga samleið

Luis Suarez, leikmaður Barcelona, elskar að skora mörk og hefur gert mikið af því á ferlinum.

Suarez raðaði inn mörkum fyrir Liverpool áður en hann tók skrefið til Spánar og skorar þar reglulega.

Hann er hins vegar í basli með að komast á blað í útileikjum Meistaradeildarinnar.

Suarez lék með Barcelona í 16-liða úrslitum keppninnar í kvöld en liðið gerði markalaust jafntefli við Lyon.

Suarez tókst ekki að skora í þeim leik og hefur nú leikið heila 16 útileiki í keppninni í röð án þess að komast á blað.

Það er sturluð staðreynd enda Suarez þekktastur fyrir það að vera traustur markaskorari.

Luis Suárez has failed to score in his last 16 UCL away games:

❌ vs BATE

❌ vs Arsenal

❌ vs Atlético

❌ vs Gladbach

❌ vs Man City

❌ vs Celtic

❌ vs PSG

❌ vs Juve

❌ vs Sporting

❌ vs Olympiacos

❌ vs Juve

❌ vs Chelsea

❌ vs Roma

❌ vs Spurs

❌ vs Inter

❌ vs Lyon

😳 pic.twitter.com/7dhICLKQ1K

— Squawka Football (@Squawka) 19 February 2019