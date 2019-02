Einn efnilegasti markvörður landsins á reynslu hjá Kalmar

Hákon Rafn Valdimarsson markvörður Gróttu mun á næstu dögum vera á renyslu hjá Kalmar FF í Svíþjóð.

Hákon er fæddur árið 2001 en var hluti af liði Gróttu sem fór upp úr 2. deildinni síðasta sumar.

Hákon er mikið efni en hann á að baki einn U18 ára landsleik fyrir Ísland.

Hákon mun spila leik gegn Bröndby í dag en Grótta leikur í 1. deildinni næsta sumar, ef Hákon stendur sig vel í Svíþjóð er hins vegar ekki öruggt að hann verði með liðinu.

