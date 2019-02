Liverpool mistókst að skora í kvöld er liðið mætti Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu.

Leikið var í 16-liða úrslitum keppninnar en fyrri viðureignin fór fram á Anfield, heimavelli Liverpool.

Heimamenn voru töluvert sterkari aðilinn og ógnuðu mikið en án árangurs sem er sjaldgæft þessa dagana.

Aðeins tvö lið hafa náð að stöðva Liverpool frá því að skora á Anfield á þessari leiktíð.

Bayern varð annað liðið til að ná því á þessu tímabili en hitt liðið var Manchester City.

Liverpool hefur annars skorað í öllum heimaleikjum á tímabilinu sem er ansi góður árangur.

Only two teams have prevented Liverpool from scoring at Anfield this season across all competitions:

🔵 Man City

🔴 Bayern Munich

Only the best can stop them. pic.twitter.com/Bd3Wrve9fJ

— Coral (@Coral) 19 February 2019