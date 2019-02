Var besti varamarkvörður Englands að spila í kvöld? – Ótrúleg tölfræði

Það gæti vel verið að Manchester United eigi besta varamarkvörð Englands en það er hinn argentínski Sergio Romero.

Romero þykir vera mjög öflugur markvörður en hann hefur lengi verið aðalmarkvörður argentínska landsliðsins.

Hann er þó ekki fyrstur á blað hjá United enda er hinn frábæri David de Gea á milli stanganna.

Romero spilaði í 2-0 sigri á Chelsea í kvöld og hélt þar með hreinu í 27. skiptið í treyju United.

Romero hefur haldið hreinu í 64,2 prósent leikja sem hann hefur spilað eða 27 af 42.

Það er meira en nokkur annar markvörður sem United hefur haft sem hefur spilað fleiri en þrjá leiki.

