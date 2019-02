Arftaki Bale er hjá Swansea – Sjáðu ótrúlegan hraða James

Það er ástæða fyrir því að nokkur stærri lið eru að sýna hinum 21 árs gamla Daniel James áhuga.

James spilar með liði Swansea á Englandi en hann hefur spilað 20 deildarleiki fyrir félagið síðan 2016.

Undanfarna mánuði hefur James tekið miklum framförum og eru önnur lið að skoða það að fá hann.

Leeds United reyndi að fá James í janúarglugganum en Swansea neitaði að selja.

James skoraði magnað mark í 4-1 sigri á Brentford í dag en liðin áttust við í enska bikarnum.

James er frá Wales líkt og Gareth Bale, leikmaður Real Madrid, sem býr yfir gríðarlegum hraða.

Nú er talað um að James sé næsti Bale en hann býr einnig yfir ótrúlegum hraða og sannaði það í dag.

Sjón er sögu ríkari.

Who did it best? 💨@Daniel_James_97 or @usainbolt? 🤯👇 pic.twitter.com/wPjUTXc3cE

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 17 February 2019