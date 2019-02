Högg fyrir Solskjær: Martial og Lingard missa af nokkrum stórleikjum

Ole Gunnar Solskjær þarf að finna nýja leið til að láta sóknarleik Manchester United ganga.

Bæði Anthony Martial og Jesse Lingard verða frá í 2-3 vikur. Þeir munu alla vegana missa af tveimur stórleikjum.

Martial og Lingard meiddust gegn PSG í Meistaradeildinni á þriðjudag, þeir verða ekki með gegn Chelsea í bikarnum á mánudag.

Þeir verða svo ekki klárir gegn Liverpool í deildinni um aðra helgi en möguleiki er á að þeir nái seinni leiknum gegn PSG.

Þetta er högg fyrir Solskjær en báðir hafa spilað stórt hlutverk og byrjað flesta leiki undir stjórn Solskjær.

BREAKING: Manchester United’s Jesse Lingard and Anthony Martial out for between two and three weeks due to injury. #SSNhttps://t.co/kMlh7FGCne pic.twitter.com/63nsHWARC2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 15, 2019