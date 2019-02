Verið að niðurlægja Chelsea: ,,Þið þurfið Mourinho“

Manchester City er að ganga frá Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en staðan er 4-0. Öll mörkin komu á fyrstu 25 mínútum leiksins.

Chelsea er í krísu undir stjórn Maurizio Sarri sem gæti misst starf sitt eftir leikinn.

Chelsea hefur verið í frjálsu falli síðustu vikur og spilamennska liðsins ekki góð.

Stuðningsmenn City hafa gaman af óförum Chelsea og eru byrjaðir að syngja um að félagið þurfi Jose Mourinho aftur.

Mourinho hefur í tvígang verið rekinn frá Chelsea en hann var rekinn frá Manchester United í desember og er því án starfs.

,,Þið þurfið Mourinho,“ syngja stuðningsmenn City á Ethiad vellinum.

"You need Mourinho", #mcfc fans advising #cfc fans. 4-0 to City.

— Henry Winter (@henrywinter) February 10, 2019