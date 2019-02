Sjáðu þegar hinn umdeildi dómari reyndi að fela boltann fyrir Aguero

Manchester City er aftur komið á topp ensku úrvalsdeildarinnar, liðið átti ekki í neinum vandræðum með Chelsea þegar liðin mættust í dag. City gaf tóninn í upphafi leiks og Chelsea tókst aldrei að ná sér á strík, allt líf var barið úr liðinu.

Raheem Sterling kom City yfir á fjórðu mínútu og markavélin, Kun Aguero kom City í 2-0 eftir þrettán mínútur. Ilkay Gundogan kom City svo í 3-0 þegar tæpar tuttugu mínútur voru liðnar af leiknum, algjör niðurlæging.

Kun Aguero skoraði annað mark sitt og fjórða mark leiksns þegar 25 mínútur voru liðnar. 4-0 var staðan í hálfleik. Aguero fullkomnaði svo þrennu sína í síðari hálfleik og kom City í 5-0 áður en Sterling skoraði sitt annað mark og sjötta mark liðsins.

Eftir leik fór Aguero að leita boltanum sem leikmaður má eiga ef hann skorar þrennu. Hinn umdeildi dómari, Mike Dean ákvað að breðga á leik og reyna að fela boltann fyrir honum.

Atvikið má sjá hér að neðan.

The Greatest There Was or Ever Will Be.#CelebrityRefs

(via @MAPhillips2010)pic.twitter.com/OnfefbJmpj

— Celebrity Refs (@CelebrityRefs) February 10, 2019