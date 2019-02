Himinlifandi eftir sigur United: ,,Við höfum fengið liðið okkar aftur“

Manchester United hefur verið á mikilli uppleið undanfarið eftir komu Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær tók við liði United í desember en hann tók við keflinu af Jose Mourinho sem var rekinn.

United er taplaust í 11 leikjum í röð undir Solskjær og af þessum 11 þá hefur liðið unnið tíu.

Liðið vann 3-0 sigur á Fulham í ensku úrvalsdeildinni í gær og er nú í fjórða sæti deildarinnar.

Rio Ferdinand, fyrrum leikmaður United, elskar að horfa á United spila í dag og er mjög hrifinn.

,,Við höfum fengið okkar UNITED AFTUR,“ skrifaði Ferdinand á Twitter í gær en hann var himinlifandi með frammistöðu liðsins.

United þótti spila leiðinlegan og hægan bolta undir Mourinho en spilamennskan er allt önnur undir Solskjær.

We got our UNITED BACK ❤️⚽️ @ManUtd

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) 9 February 2019