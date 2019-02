Stuðningsmenn Arsenal alveg hættir að trúa Özil: ,,Hvað er í gangi?“

Stuðningsmenn Arsenal eru hættir að skilja miðjumanninn Mesut Özil sem fær lítið að spila þessa dagana.

Özil var á bekknum í síðustu viku í tapi gegn Manchester City og var svo ekki í hóp gegn Huddersfield í dag.

Ástæðan er sú að Özil er að glíma við veikindi en hann náði þó að æfa með liðinu alla vikuna.

Þetta er í sjöunda sinn frá árinu 2017 sem Özil missir af leik vegna veikinda sem er mjög mikið.

Stuðningsmenn eru hættir að trúa þessari afsökun og er hægt að skilja þá sem efast um það sem sagt er.

Özil var ekki sá eini sem var ekki með vegna veikinda en Pierre-Emerick Aubameyang missti af leiknum af sömu ástæðu.

Ozil getting ill is no longer news. Normal something. Man’s immune system must be like toilet paper to be ill everytime. — Python Dancer (@K_Sturna) 9 February 2019

Ozil Ill yet again that’s at least 6 times this season getting beyond a joke recently, a waste of wages #HUDARS — Sam Maynard (@SamMaynard20) 9 February 2019

No way is Ozil ill again ! Same excuse every away game he is not in the squad 😡 hows Micki straight back in the team aswell ? Play Suarez surely? Wtf is going on 🤦🏾‍♂️ — JAH (@J_Hamilton_96) 9 February 2019