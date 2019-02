Noble lét dómarann heyra það í göngunum: ,,Hann var meter fyrir innan“

Mark Noble, leikmaður West Ham, var hundfúll út í dómarann Kevin Friend á mánudaginn.

Friend dæmdi leik West Ham og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en leiknum lauk með 1-1 jafntefli.

Sadio Mane skoraði mark Liverpool í leiknum en það átti aldrei að standa þar sem James Milner var rangstæður í uppbyggingunni.

Noble ræddi við Friend eftir leikinn og lét hann heyra það í leikmannagöngunum.

,,Friend! Þú sást þetta ekki, er það? Markið þeirra, hann var meter fyrir innan,“ sagði Noble.

Friend svaraði þá: ,,Ég sá ekki neitt“ áður en Noble bætti aftur við að Milner hafi verið vel fyrir innan.

Myndband af þessu má sjá hér.

