Fyrrum landsliðsmaður Englands segir að Mike Dean sé ömurlegur og hrokafullur dómari

Mike Dean er dómari sem margir kannast við en hann hefur lengi dæmt í ensku úrvalsdeildinni.

Dean er þekktur fyrir það að vera mjög litríkur á velli og á það til að stela sviðsljósinu.

Hann mun dæma leik Manchester City og Chelsea en sá stórleikur fer fram á Etihad vellinum.

Dean hefur gefið 99 rauð spjöld á ferlinum til þessa og gæti númer 100 farið á loft á morgun.

Bobby Zamora, fyrrum framherji West Ham og Fulham, er alls enginn aðdáandi Dean og greindi frá því í gær.

Zamora hitti Dean margoft á ferlinum en hann lék lengi í efstu deild og á að baki tvo landsleiki fyrir England.

Zamora segir að Dean sé gríðarlega slakur dómari og einnig hrokafullur.

Shocking ref. Arrogant. Not for me at all 👎🏽 https://t.co/Hhjjkez4Ld

— Bobby Zamora (@RobertZamora25) 8 February 2019