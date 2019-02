Sagðist vera mættur til Asíu – Guardiola reiður

Benjamin Mendy, leikmaður Manchester City, spilaði hættulegan leik á Instagram síðu sinni í dag.

Mendy birti mynd á Instagram og þóttist vera mættur til Hong Kong sem er lengst í burtu frá Englandi.

Pep Guardiola, stjóri City, var spurður út í þetta í dag en hann hafði ekki hugmynd um að Mendy væri þar.

,,Vá. Ég vissi það ekki. Andskotinn, hann er heppinn gæi,“ sagði Guardiola við blaðamenn.

,,Áður en hann fór þá sagðist hann ætla að fara til Parísar í einn dag og ég sagði að það væri í lagi en Hong Kong er svo langt í burtu, ég veit ekki.“

,,Hann var bara í Barcelona. Þetta er svo sannarlega ekki í lagi, svo sannarlega ekki.“

Það kom svo í ljós að Mendy var að grínast en hann greindi sjálfur frá því.

🤣🤣🤣 it was just joking with my uber driver I dont want no problems Pep

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 8 February 2019