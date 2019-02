Ferillinn í Manchester á mikilli niðurleið: Spilar 20 sekúndur að meðaltali

Það gæti farið svo að Riyad Mahrez, leikmaður Manchester City, yfirgefi félagið næsta sumar.

Mahrez gekk í raðir City á síðasta ári en hann hafði gert frábæra hluti fyrir lið Leicester City.

Hann fékk að spila þónokkra leiki í fyrra en árið 2019 hefur verið hræðilegt fyrir vængmanninn.

Mahrez hefur aðeins spilað tvær mínútur í deildinni árið 2019 en þær mínútur komu gegn Arsenal.

Hann hefur spilað 20 sekúndur að meðaltali fyrir City árið 2019 og var ekki í hóp gegn Huddersfield í janúar.

Mahrez kom ekkert við sögu gegn Liverpool, Wolves, Newcastle og nú síðast Everton.

Riyad Mahrez’ Premier League game time in 2019:

⏰ 0 minutes vs Liverpool

⏰ 0 minutes vs Wolves

❌ Not in the squad vs Huddersfield

⏰ 0 minutes vs Newcastle

⏰ 2 minutes vs Arsenal

⏰ 0 minutes vs Everton

That’s an average of 20 seconds per game in 2019 😳 pic.twitter.com/zq8Qawfphz

— AccaTracker App (@AccaTrackerTM) 7 February 2019