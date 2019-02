Ferguson segir frá því þegar hann reyndi að fá Maldini: Pabbi hans hristi hausinn

Paolo Maldini er einn öflugasti varnarmaður sem fótboltinn hefur átt, hann lék alla tíð með AC Milan.

Sir Alex Ferguson, þá stjóri Manchester United reyndi hins vegar að fá hann yfir til Englands.

Ferguson ræddi við Cesare Maldini, faðir hans um að fá soninn yfir til Englands. Sá gamli hristi bara hausinn.

,,Afi minn var Milan, faðir minn var Milan, ég er Milan og sonur minn er Milan. Gleymdu þessu,“ sagði Cesare við Ferguson þegar hann bar þetta upp.

Ferguson sagði þessa sögu á dögunum þegar hann og Maldini komu saman og höfðu áhorfendur í sal gaman af.

Sir Alex Ferguson tells the story of the one time he tried to sign Paolo Maldini. He was shut down by Cesare Maldini:

“My grandfather is Milan, my father is Milan, I’m Milan and my son is Milan. Forget it”.

