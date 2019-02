Bannað að biðja um VAR – Þér verður refsað

Myndbandstækning VAR verður notuð í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar sem hefst í næstu viku.

VAR er umdeilt fyrirbæri en það var þó notað á HM í Rússlandi á síðasta ári og þótti það ganga vel.

Þar fá dómarar að skoða umdeild atvik í leikjum og athuga hvað sé rétt að dæma hverju sinni.

Leikmenn eiga það til að grátbiðja dómara um að kíkja á VAR ef þeir telja að um mistök hafi verið að ræða.

UEFA hefur nú staðfest það að leikmönnum verði refsað ef þeir væla í dómaranum um að kíkja á atvik aftur.

Leikmenn eiga í hættu á að fá gult spjald og verða því að passa sig vel. Það verður tekið sérstaklega hart á handabendingum þar sem óskað er eftir VAR.

UEFA has announced that players will be shown a yellow card for making VAR hand gestures. #SSFootball

— SuperSport Blitz (@SuperSportBlitz) 7 February 2019