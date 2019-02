Segir blöðin ljúga: ,,Gerið það, ekki trúa því sem þetta blað skrifar“

Andre Schurrle, leikmaður Fulham, komst í fréttirnar í gær er hann hótaði að yfirgefa félagið í sumar.

Schurrle skrifaði undir lánssamning við Fulham frá Dortmund í fyrra en samningurinn er til tveggja ára.

Haft var eftir Schurrle að hann hafi sagt að lánssamningurinn myndi enda snemma ef Fulham fellur úr efstu deild.

Hann segir að orð sín hafi verið tekin úr samhengi og neitar því að hann snúi aftur heim ef liðinu tekst ekki að halda sér uppi.

Framherjinn setti inn færslu á Twitter þar sem hann segir að það sé verið að búa til falsar fyrirsagnir.

@FulhamFC fans please don’t believe what this newspaper is writing because it is not even close to what I said😤😡🤬! Just very bad translating from German out of context and trying to produce a false headline😡!!! Let’s stick together and fight till the end! #COYW

— André Schürrle (@Andre_Schuerrle) 5 February 2019