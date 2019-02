Liverpool aðeins fimmta liðið í sögunni til að afreka þetta – Öll hin liðin unnu titilinn

Liverpool er með 62 stig á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir leik við West Ham United í kvöld.

Leik kvöldsins lauk með 1-1 jafntefli en Liverpool tók forystuna áður en heimamenn jöfnuðu metin.

Liverpool hefur aðeins náð í átta stig úr síðustu fimm leikjum sínum en liðið var lengi taplaust í deildinni.

Þrátt fyrir það er liðið með 62 stig á toppnum eftir 25 umferðir og er aðeins fimmta liðið til að afreka það.

Það er ansi merkilegur áfangi en liðið er þremur stigum á undan Manchester City sem er í öðru sætinu.

Öll liðin sem hafa afrekað þetta áður hafa farið alla leið og fagnað sigri í deildinni í maí.

Liverpool are just the fifth team in Premier League history to have 62 points or more after 25 games of the season.

All of the previous four have gone on to win the title. 😜 pic.twitter.com/yXqUZYul2u

— Squawka Football (@Squawka) 4 February 2019