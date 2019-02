Cole gerði marga stuðningsmenn Arsenal reiða í kvöld – Þeir bláu brosa

Bakvörðurinn Ashley Cole er í guðatölu hjá stuðningsmönnum Chelsea eftir mörg frábær ár hjá félaginu.

Cole lék með Chelsea frá 2006 til 2014 og vann alla þá titla sem voru í boði á þeim tíma.

Cole er uppalinn hjá Arsenal og lék með aðalliði félagsins frá 1999 til 2006 en var áður í akademíunni.

Stuðningsmenn Arsenal snerust gegn Cole eftir að hann ákvað að yfirgefa félagið og semja við Chelsea.

Cole gerði stuðningsmenn Chelsea glaða í kvöld en hann var gestur í þættinum Monday Night Football.

Á sama tíma þá urðu margir stuðningsmenn Arsenal reiðir er Cole talaði um Chelsea sem ‘við’ eins og knattspyrnuaðdáendur gera oft.

Hann horfir því á sig sem stuðningsmann Chelsea frekar en Arsenal þar sem hann ólst upp.

Ashley Cole calls Chelsea „we“. What a legend

Ashley Cole referring to Chelsea as „we“ on MNF ahhh

— ~ (@Hazardified) 4 February 2019