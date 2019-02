Alisson hefur fengið á sig flest mörk – Sjö af 11 fóru í netið

Það hefur gengið erfiðlega hjá markmanninum Alisson Becker að verja skot árið 2019 miðað við tölfræði sem birtist í kvöld.

Alisson eins og hann er kallaður spilar fyrir Liverpool og kom til félagsins frá Roma í sumar.

Hann byrjaði virkilega vel á Englandi og þykir vera einn allra besti markvörður úrvalsdeildarinnar.

Brassinn hefur þó verið í basli á nýju ári og hefur fengið á sig sjö mörk í deildinni úr aðeins 11 skotum.

Enginn markmaður í öðru stórliði á Englandi hefur fengið á sig eins mörg mörk árið 2019.

Alisson fékk á sig mark í kvöld en Liverpool spilar nú við West Ham og er staðan 1-1 þessa stundina.

Alisson has now conceded from 7 of the 11 shots on target he has faced in 2019 in the Premier League.

No ‘Big Six’ keeper has conceded more PL goals than him this year. 👀 pic.twitter.com/qNDf7tWEuV

— Squawka Football (@Squawka) 4 February 2019