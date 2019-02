Sjáðu köttinn sem truflaði Gylfa og félaga: Leikurinn stöðvaður

Það þurfti að stöðva leik Everton og Wolves í ensku úrvalsdeildinni í dag í heilar fjórar mínútur.

Gylfi Þór Sigurðsson og félagar fengu Wolves í heimsókn en töpuðu leiknum nokkuð illa 3-1.

Í síðari hálfleik þurfti að stöða leikinn í dágóðan tíma en köttur hafði náð að gera sér leið inn á völlinn.

Kötturinn hljóp út um allt á Goodison Park en enginn öryggisvörður náði að stöðva hann.

Hann fékk svo nóg og ákvað sjálfur að yfirgefa völlinn eins og má sjá hér fyrir neðan!

CAT. ON. THE. PITCH 😺

The most amusement Everton fans will have this afternoon.

📲 Follow all of today’s Premier League action online here: https://t.co/AetYdmxton pic.twitter.com/NeN8lCmBVe

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 February 2019