Það er útlit fyrir það að Sverrir Ingi Ingason sé kominn til gríska stórliðsins PAOK.

Félagið birti mynd af Sverri í kvöld en hann gekkst undir læknisskoðun í Grikklandi í dag.

Eins og má sjá á meðfylgjandi mynd þá sést ekki í allt andlit Sverris en félagaskiptin eru að ganga í gegn.

Færslu PAOK má sjá hér.

Is Transfer Deadline Day over? And what time do you usually wake up on Friday? #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/VOTnRJ437K

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 31 January 2019