Þetta eru launin sem Fellaini fær í Kína: Svakaleg upphæð

Manchester United er að selja Marouane Fellaini til Kína en samkvæmt fréttum hefur United samþykkt tilboð Shandong Luneng.

Sagt er að Fellaini hafi komið á æfingasvæði United í gær til að reyna að fá félagaskptin í gegn.

Fellaini er ekki í plönum Ole Gunnar Solskjær en hann fékk nýjan samning hjá félaginu síðasta sumar.

Fellaini hefur verið í fimm og hálft ár hjá United en hann var fyrsti leikmaðurinn sem var keyptur eftir að Sir Alex Ferguson hætti.

Fellaini mun fá 11 milljónir evra í vasa sinn á ári, það 1,5 milljarður. Fellaini verður því með 125 milljónir í vasa sinn á mánuði.

Fellaini kostaði United tæplega 30 milljónir punda en félagið fær 7 milljónir punda frá Shandong Luneng .

Just been told Fellaini to China is all done and dusted. He will get €11m annual net. Transfer fee is £7m #MUFC pic.twitter.com/NWrcaNeMnQ

— Guillem Balague (@GuillemBalague) January 29, 2019