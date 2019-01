Sungu um að Campbell væri hommi: Málið rannsakað

Enska knattspyrnusambandið er byrjað að rannsaka það hvort Sol Campbell hafi orðið fyrir níði, níðið á að snúast um það að Campbell sé samkynhneigður.

Sungið var um að Campbell væri hommi þegar Macclesfield mætti Cheltenham í neðstu deild Englands.

Campbell tók nýlega við starfinu sem er hans fyrsta í þjálfun, hann átti frábæran feril sem leikmaður.

Campbell hefur aldrei stigið út úr skápnum sem samkynhneigður einstaklingur og skoðar enska sambandið málið.

Campbell átti góðan feril með enska landsliðinu en reynt er að finna þá aðila sem sungu þessi lög um Campbell.

BREAKING: FA investigating allegation Macclesfield Town manager Sol Campbell was subjected to homophobic abuse during Saturday’s match against Cheltenham Town. #SSN pic.twitter.com/XLKV6lTnyO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2019