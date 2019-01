PSG staðfestir að Neymar verði lengi frá: Missir af báðum leikjunum gegn United

Neymar leikmaður PSG, fór meiddur af velli í síðustu viku þegar PSG mætti Strasbourg í franska bikarnum. Neymar meiddist á ökkla í leiknum og hefur PSG nú staðfest alvarleika meiðslanna.

Neymar verður frá í tíu vikur og mun því missa af báðum leikjum liðsins gegn Manchester United í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Kappinn fann fyrir miklum sársauka og sást hann labba grátandi af velli.

Meiðsli eru að herja á leikmenn PSG en Marco Veratti meiddist nokkuð alvarlega á dögunum.

Neymar er einn besti knattspyrnumaður í heimi og eru tíðindin því áfall fyrir PSG.

OFFICIAL: PSG announce that after consultation with "world-renowned medical experts," the decision has been made for Neymar to receive "conservative treatment" for his latest metatarsal injury. The player has agreed & is now expected to be fit again in "10 weeks."

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) January 30, 2019