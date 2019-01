Stuðningsmenn Liverpool í skýjunum: ,,Einu sinni rauður, alltaf rauður“

Liverpool getur náð sjö stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni á morgun er liðið mætir Leicester City.

Manchester City gat minnkað forskotið niður í eitt stig í kvöld er liðið mætti Newcastle.

Eftir að hafa komist yfir snemma leiks þá tapaði City leiknum 2-1 og gæti það haft stór áhrif á titilbaráttuna.

Liverpool er ekki mikið fyrir að tapa leikjum þessa dagana og gæti náð sjö stiga forskoti á morgun.

Stuðningsmenn liðsins þakka nú Rafael Benitez en hann er stjóri Newcastle.

Benitez þekkir vel til á Anfield en hann vann Meistaradeildina með Liverpool árið 2005 en hefur síðan þá komið víða við.

Once a Red.

Always a Red.

Thank You Rafa Benitez! 🙏#Benitez #NEWMCI pic.twitter.com/8sFIjVNNrL

— SumWit (@Sumwitter) 29 January 2019