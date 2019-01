Fullyrða að Suarez sé að fara til Arsenal

Fjölmiðlar á Spáni fullyrða að Arsenal sé að klófesta Denis Suarez á láni frá Barcelona.

Unai Emery hefur reynt að fá Suarez í allan janúar og nú virðist það vera að ganga í gegn.

Sagt er að Arsenal geti svo fest kaup á Suarez í sumar ef félagið hefur áhuga á.

Suarez hefur verið í aukahlutverki hjá Barcelona en hann lék á Englandi með Manchester City.

Suarez er 25 ára gamall en hann fór frá Manchester City árið 2013.

Cadena Cope: #ArsenalFC agree loan deal for #FCBarcelona midfielder Denis Suarez until the end of the season, with an option to buy. More follows.

— footballespana (@footballespana_) January 29, 2019