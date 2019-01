Leikmaður Liverpool hermdi eftir Ronaldo: ,,Ég gat ekki stjórnað þessu“

Marko Grujic, leikmaður Liverpool, skoraði í leik Hertha Berlin og Schalke í Þýskalandi á föstudag.

Grujic er í láni hjá Hertha frá Liverpool en hann hefur fengið fá tækifæri á Anfield.

Fagn Grujic vakti mikla athygli en hann fagnaði eins og Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus.

,,Þetta voru bara tilfinningar. Ég gat ekki stjórnað þessu, þetta bara gerðist,“ sagði Grujic.

,,Ég lít upp til Ronaldo. Hann er frábær fyrirmynd fyrir mig því hann stoppar aldrei í að bæta sinn leik.“

