Sjáðu hvað Higuain gerði þegar Chelsea fékk víti – Gat skorað sitt fyrsta mark

Gonzalo Higuain spilaði í dag sinn fyrsta leik fyrir Chelsea en hann samdi við liðið á dögunum.

Higuain gerði lánssamning við Chelsea út tímabilið en hann er þekktur markaskorari og er samningsbundinn Juventus.

Hann fékk gullið tækifæri til að skora sitt fyrsta mark fyrir Chelsea í dag er liðið fékk vítaspyrnu í fyrri hálfleik.

Vængmaðurinn Willian tók upp boltann og ætlaði að leyfa Higuain að stíga á vítapunktinn.

Hann faðmaði Willian í kjölfarið en sagði honum að stíga á punktinn sjálfur. Það gerði Brassinn og skoraði örugglega.

Willian respectfully offering to Higuain the chance to take the PK. Guy is pure class. pic.twitter.com/X4OBAdcl1b

— Give N'Golo (@FPLHazardous) 27 January 2019