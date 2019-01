Segja að leikmenn Barcelona vilji ekki gefa á Coutinho: ,,Hann er bara fyrir“

Philippe Coutinho hefur ekki staðist væntingar á Spáni síðan hann samdi við Barcelona.

Coutinho gekk í raðir Barcelona í byrjun síðasta árs en hann var áður öflugur fyrir Liverpool.

Barcelona borgaði risaupphæð fyrir Brasilíumanninn sem er þó orðaður við brottför þessa dagana.

Coutinho lék í sigri Barcelona á Girona í dag en þótti ekki standa sig vel og var gagnrýndur.

Nú tala stuðningsmenn Barcelona um að leikmenn liðsins forðist það að gefa boltann á Coutinho.

Jordi Alba og Lionel Messi eru þeir sem eru nefndir og er talað um að þeir reyni að sleppa því að láta miðjumanninn fá boltann.

Coutinho er orðaður við endurkomu til Englands en Chelsea og Manchester United hafa verið nefnd til sögunnar.

Messi was avoiding to pass him the ball — Wael (@waeltamim8) 27 January 2019

Alba is completely ignoring Coutinho and trying to feed Messi with every ball. Not good for the team. — Big Cee (@coliinxx) 27 January 2019

Suarez to Alba to Messi. Take off Coutinho he’s only getting in the way. — Amier (@Catalan_MD) 27 January 2019